Ook bij ons in West-Vlaanderen kampen naar schatting honderdduizend mensen met die chronische longziekte, vaak zonder dat ze het zelf goed beseffen. Kris Carron, arts AZ Delta: “Niet iedereen weet het. Dus mensen die kortademig zijn, vaak hoesten, piepende ademhaling vertonen, regelmatig bronchitis hebben, die mogen al eens nadenken. Mogelijk hebben ze wel COPD.”

Hulp via kleine ingrepen

Genezen is niet mogelijk, maar in sommige ziekenhuizen zoals AZ Delta in Rumbeke, kunnen bepaalde patiënten gelukkig wel dankzij kleine ingrepen geholpen worden. “Bij gevorderde patiënten met COPD kunnen we in geselecteerde gevallen iets speciaal aanbieden waarbij we klepjes plaatsen in de longen, ofwel de patiënt verwijzen naar de chirurg, die een stuk slecht longweefsel wegneemt waardoor patiënten eigenlijk verbeteren.”

