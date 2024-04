Onweer zorgt ook voor bliksemspektakel

Het onweer stak rond 21 uur de Franse grens over en trok zo vooral over het noorden van ons land. Het KMI telde 2.000 bliksems, en de meeste daarvan waren te zien in onze provincie, zo’n 1.300. De grote hoeveelheid aan flitsen heeft te maken met het grote temperatuurverschil tussen de warme grond en de koude lucht.