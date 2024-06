"De fietssnelweg zal dwars door mijn huis lopen", vertelt Nadine Vervaeck emotioneel. Haar huis, dat pas sinds november vorig jaar is afbetaald, moet plaatsmaken voor de nieuwe fietssnelweg van de provincie. Die komt net naast de sporen in Waregem, aan de Tapuitstraat.

Wellicht zal Nadine onteigend worden en krijgt dus een vergoeding. "Ze hebben me gezegd dat ik in 2029 weg moet. Mijn wereld stort in. Je hebt je hele leven lang gewerkt. Mijn werk (Nadine is onthaalmoeder, red.) en alle herinneringen liggen hier." Tot voor kort kon ze zelfs nog vergunningen aanvragen om te verbouwen. "Onaanvaardbaar", vindt ze.