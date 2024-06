Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Mobiliteit: “Het heeft er veel mee te maken dat het netwerk van fietssnelwegen nog niet afgewerkt is. Als je bijvoorbeeld tussen Torhout en Oostende op fietssnelwegen.be gaat kijken, dan zie je dat langs de F33 daar een fietssnelweg zou moeten liggen, maar in de praktijk valt dat tegen. Mensen zoeken dan een alternatief, dat is begrijpelijk. Deze actie is ook een schreeuw om aandacht naar het Vlaamse niveau, om in de volgende regeerperiode dat fietssnelwegennetwerk ook langs de gewestwegen nu eens echt deftig uit te bouwen.”