De fietsprojecten die steun krijgen gaan uit van de provincie West-Vlaanderen. Zo is het project in Roeselare onderdeel van de fietssnelweg tussen Roeselare en Kortrijk. De provincie legt daar een verbreed fietspad van vier meter aan in beton, over anderhalve kilometer.

In Kortemark gaat er geld naar de fietssnelweg Vrijbosroute naar Langemark-Poelkapelle. Over een paar kilometer vernieuwen ze daar het wegdek. En er is ook steun voor de fietssnelweg tussen de Damse Vaart en de Nederlandse grens. Tussen Hoeke en Sluis, over bijna drie kilometer, is het wegdek beschadigd door ophopende boomwortels.