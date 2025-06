In Brugge stonden leden van de Fietsersbond aan het kruispunt van de Maalsesteenweg met de Fortuinstraat en de Schaakstraat. Niet toevallig:

"Tijdens het voorbije jaar hebben we verschillende meldingen over dit fietspad ontvangen. Klachten over wagens die half op het fietspad geparkeerd staan, putten in het fietspad en opgestoken stukken fietspad door boomwortels. Tijd om dit definitief aan te pakken, ook op de andere gewestwegen trouwens," zegt Geert Demeyere.

De Fietsersbond riep vanmorgen tegelijk op om op het kruispunt vierkant groen te integreren, zodat de fietsers dit kruispunt veilig kunnen dwarsen. Bij vierkant groen heeft het autoverkeer in alle richtingen rood, terwijl het fietsverkeer in alle richtingen groen licht heeft.