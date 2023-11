Tussen Zeebrugge en Oostende krijgt de fietssnelweg F34, die Knokke-Heist met Nieuwpoort zal verbinden en langs de N34 zal lopen, verder vorm. Terwijl het autoverkeer op de N34 wordt gebundeld op de huidige zuidelijke rijbaan richting Zeebrugge, komt er een brede en comfortabele fietssnelweg, afgeschermd van het gemotoriseerd verkeer.

De fietssnelweg is momenteel nog niet zichtbaar en er is een grote variatie qua inrichting en infrastructuur. In vergelijking met de autoweg vertoont de huidige fietsinfrastructuur ook grote kwaliteitsgebreken. Op veel plaatsen zijn de fietspaden te smal, liggen ze te dicht bij de autoweg of op de pechstrook, zijn ze opgebouwd uit betonklinkers en liggen er putten. Daar willen de verschillende partners gezamenlijk verandering in brengen.