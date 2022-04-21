Onder­zoeks­schip Bel­gi­ca is ein­de­lijk weer op zee voor een testvaart.

Het onderzoeksschip Belgica is eindelijk weer op zee voor een testvaart. Het schip kon sinds 2024 niet meer uitvaren door een conflict met de Franse rederij. Die problemen raakten eind vorig jaar opgelost.

Tijdens de testvaart zullen ze alle wetenschappelijke meetinstrumenten aan boord opnieuw afstellen. Vrijdag keert het schip terug naar zijn thuisbasis in Zeebrugge om daarna op een langere expeditie te vertrekken.

De Belgica heeft 400 vierkante meter aan laboratoria met geavanceerde apparatuur. Het ging vijf jaar geleden in de vaart en en heeft 54 miljoen euro gekost.

Belgica II klaar voor comeback na onderhoud in Antwerpen
Belgica

