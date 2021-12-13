Het onderzoeksschip Belgica II zou in het voorjaar opnieuw moeten uitvaren. Dat schrijven De Standaard en La Libre. Het schip voor wetenschappelijk onderzoek ligt al anderhalf jaar aan de kade in Zeebrugge.
De Belgica ligt al sinds juni 2024 stil in de marinebasis in Zeebrugge. De Franse rederij Genavir - die het schip bemant en onderhoudt - zette het contract toen eenzijdig stop. Het conflict met de rederij draaide om onbetaalde facturen en het sociale en juridische statuut van het personeel.
Sindsdien loopt er een juridische procedure, waarbij Genavir enkel nog een minimumonderhoud uitvoert. Verschillende wetenschappelijke missies werden geannuleerd.
Meer vaardagen
Hoewel in 2023 nog 248 wetenschappelijke vaardagen uitgevoerd werden, waren dat er in 2024 zo nog maar 29 van de geplande 162. Dit jaar dus geen enkele, ondanks de 350 vaardagen die aangevraagd waren.
Minister van Wetenschapsbeleid, Vanessa Matz (Les Engagés) zegt dat de onenigheid nu van de baan is. Zij was samen met haar collega van Defensie, Theo Francken (N-VA), bij de onderhandelingen met Genavir betrokken. Het akkoord voorziet in 240 vaardagen per jaar, 80 meer dan ervoor. Dat maakt de weg vrij voor missies die langer duren en verder weg gaan. Als gevolg van de lange inactiviteit is er een spaarpotje voor extra missies.