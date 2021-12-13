De Belgica ligt al sinds juni 2024 stil in de marinebasis in Zeebrugge. De Franse rederij Genavir - die het schip bemant en onderhoudt - zette het contract toen eenzijdig stop. Het conflict met de rederij draaide om onbetaalde facturen en het sociale en juridische statuut van het personeel.

Sindsdien loopt er een juridische procedure, waarbij Genavir enkel nog een minimumonderhoud uitvoert. Verschillende wetenschappelijke missies werden geannuleerd.