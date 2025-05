De Belgica is drie jaar geleden geleden gedoopt en kost 54 miljoen euro. Vorig jaar had het onderzoeksschip amper 30 vaardagen, maar het gaat dus van kwaad naar erger. Oorzaak is een juridisch conflict met de rederij.

Vlaams parlementslid Jasper Pillen:" Dat is een schande. Je bouwt dan een goed uitgerust schip. We hebben wetenschappers van wereldniveau en we slagen er niet in om het schip te laten varen. Dat is een drama en moet snel opgelost worden."

"Onze marine heeft zeer competente mensen en heeft expertise. Ook de vorige Belgica werd bemand door mensen van onze marine. Ik stel voor dat defensie minstens tijdelijk de bemanning overneemt van de Belgica. De minister heeft mij laten weten dat er gesprekken lopen met defensie. Ik roep zowel minister Matz als minister Francken op om snel tot een vergelijk te komen", zegt Jasper Pillen.