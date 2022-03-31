Dat onderhoud duurt ongeveer twee weken. Nadien mag de Belgica II tot 240 dagen per jaar uitvaren, 80 dagen meer dan voordien. Die uitbreiding laat langere en verdere onderzoeksopdrachten toe. Door de lange stilstand is er bovendien budget beschikbaar voor extra missies.

De Belgica II kostte de Belgische staat 54 miljoen euro en beschikt over 400 vierkante meter aan laboratoria en geavanceerde onderzoeksapparatuur. Het schip geldt als een referentie binnen de Europese onderzoeksvloot, wordt ingezet door internationale onderzoeksteams en doet ook dienst als hulpschip voor Defensie.