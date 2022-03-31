Het Belgische onderzoeksschip Belgica II ligt momenteel in een droogdok in Antwerpen voor gepland onderhoud. Over ongeveer twee weken kan het schip opnieuw uitvaren, na een lange periode van inactiviteit door een geschil met de Franse rederij.
Het onderzoeksschip Belgica II, dat in 2021 voor het eerst in gebruik werd genomen, ligt sinds juni 2024 aan de ketting. Een conflict met de Franse rederij Genavir over onbetaalde facturen en het sociale en juridische statuut van het personeel maakte verder varen onmogelijk. Eind oktober vorig jaar werd een akkoord bereikt, waarna het onderhoud nu effectief kan plaatsvinden.
240 dagen varen
Dat onderhoud duurt ongeveer twee weken. Nadien mag de Belgica II tot 240 dagen per jaar uitvaren, 80 dagen meer dan voordien. Die uitbreiding laat langere en verdere onderzoeksopdrachten toe. Door de lange stilstand is er bovendien budget beschikbaar voor extra missies.
De Belgica II kostte de Belgische staat 54 miljoen euro en beschikt over 400 vierkante meter aan laboratoria en geavanceerde onderzoeksapparatuur. Het schip geldt als een referentie binnen de Europese onderzoeksvloot, wordt ingezet door internationale onderzoeksteams en doet ook dienst als hulpschip voor Defensie.