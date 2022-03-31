9°C
Aanmelden
Nieuws
Zeebrugge

Bel­gi­ca II klaar voor come­back na onder­houd in Antwerpen

BELGICA

Het Belgische onderzoeksschip Belgica II ligt momenteel in een droogdok in Antwerpen voor gepland onderhoud. Over ongeveer twee weken kan het schip opnieuw uitvaren, na een lange periode van inactiviteit door een geschil met de Franse rederij.

Het onderzoeksschip Belgica II, dat in 2021 voor het eerst in gebruik werd genomen, ligt sinds juni 2024 aan de ketting. Een conflict met de Franse rederij Genavir over onbetaalde facturen en het sociale en juridische statuut van het personeel maakte verder varen onmogelijk. Eind oktober vorig jaar werd een akkoord bereikt, waarna het onderhoud nu effectief kan plaatsvinden.

BELGICA
Nieuws

Doorstart voor onderzoeksschip Belgica II voorzien in 2026

240 dagen varen

Dat onderhoud duurt ongeveer twee weken. Nadien mag de Belgica II tot 240 dagen per jaar uitvaren, 80 dagen meer dan voordien. Die uitbreiding laat langere en verdere onderzoeksopdrachten toe. Door de lange stilstand is er bovendien budget beschikbaar voor extra missies.

De Belgica II kostte de Belgische staat 54 miljoen euro en beschikt over 400 vierkante meter aan laboratoria en geavanceerde onderzoeksapparatuur. Het schip geldt als een referentie binnen de Europese onderzoeksvloot, wordt ingezet door internationale onderzoeksteams en doet ook dienst als hulpschip voor Defensie.

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Belgica

Meest gelezen

Screenshot 20260201 203149 Whats App
Nieuws
Update

Zak met 300.000 liter mest ontploft bij landbouwbedrijf in Nieuwkerke en zorgt voor veel milieuschade
Slachtoffer brand oostende
Nieuws
Update

Twee doden bij uitslaande brand in centrum voor begeleid wonen in Oostende: "oorzaak is accidenteel"
Wagens branden uit
Nieuws

Twee wagens volledig uitgebrand op parking in Hulste

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2021-12-13 00:00:00 - Nieuw onderzoeksschip Belgica aangekomen in Zeebrugge - belgica_1.jpg

Onderzoeksschip Belgica II zal na anderhalf jaar opnieuw uitvaren
BELGICA

Doorstart voor onderzoeksschip Belgica II voorzien in 2026
BELGICA

Onderzoeksschip Belgica al jaar aan kade: "Defensie neemt beheer best over"
2021-12-13 00:00:00 - Nieuw onderzoeksschip Belgica aangekomen in Zeebrugge

Te weinig budget: onderzoeksschip Belgica gaat niet veel varen
2022-04-21 00:00:00 - Koning bezoekt onderzoeksschip Belgica in Zeebrugge

Koning bezoekt onderzoeksschip Belgica in Zeebrugge
2022-03-31 00:00:00 - Dit is de Belgica: nieuw onderzoeksschip voor eerst tot aan Noordpool

Dit is de Belgica: nieuw onderzoeksschip voor eerst tot aan Noordpool
Aanmelden