Een juridisch dispuut en technische mankementen zorgen ervoor dat het hypermoderne onderzoeksschip Belgica II al sinds 2024 aan de kade ligt in Zeebrugge. Maar minister van Defensie Theo Francken laat weten aan parlementslid Maaike De Vreese (beiden N-VA) dat het schip na de zomer weer in de vaart zal kunnen komen. In 2026 moet de Belgica II eindelijk weer kunnen ingezet worden voor wetenschappelijk onderzoek.