De man van 73 is afgelopen woensdag gevonden bij hem thuis in de Molenweg in Izegem. Het parket gaat uit van moord en heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord. Een wetsdokter is aangesteld om de eerste vaststellingen te doen en ook het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.

Het onderzoek loopt volop, het parket geeft voorlopig ook niet mee hoe de man precies om het leven is gekomen.

