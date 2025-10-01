10°C
Izegem

Onder­zoek naar moord op zeven­ti­ger in Izegem

Molenweg4

Het parket onderzoekt een verdacht overlijden in Izegem. Daar is een man van 73 dood gevonden in zijn huis.

De man van 73 is afgelopen woensdag gevonden bij hem thuis in de Molenweg in Izegem. Het parket gaat uit van moord en heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord. Een wetsdokter is aangesteld om de eerste vaststellingen te doen en ook het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.

Het onderzoek loopt volop, het parket geeft voorlopig ook niet mee hoe de man precies om het leven is gekomen.

Molenweg 5
De redactie
Moord

