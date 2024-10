Oncologisch gynaecoloog Philippe Van Trappen is een wereldautoriteit in z’n vakgebied. Sinds 2007 is de arts bezig met robotchirurgie en gisteren mocht hij een nieuwe baanbrekende techniek demonstreren voor zo’n 2.000 collega’s in Marseille. Via een fluorescentievloeistof lichten de urineleiders groen op, wat alles veel duidelijker maakt bij complexe ingrepen zoals endometriose of vleesbomen.

“We kijken van een real live beeld naar een bijna infraroodspectrumbeeld. Daarop zien we de groene fluorescentie opkleuren bij de urineleiders en de blaas. Vroeger, daarentegen, moesten we bij moeilijke operaties vaak blindelings gaan zoeken naar die urineleiders”, legt dokter Van Trappen uit.