Depraetere noemt het wel logisch dat partijen hun standpunten en voorstellen delen via sociale media. "Maar de grootteorde van de bedragen die vandaag aan socialemedia-advertenties worden besteed, is volstrekt abnormaal", luidt het. Ze pleit voor een verbod op betaalde advertenties op sociale media, en dat zowel binnen als buiten de sperperiode in de aanloop naar verkiezingen, wanneer al striktere regels gelden.