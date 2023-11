In Brugge zakte op donderdag 16 november een deel van de oever van het Kanaal Gent-Oostende tussen de Steenbruggebrug en de Bombardierbrug over een afstand van ongeveer 60 meter in. Zaterdag 18 november stelde de dijkinspecteur vast dat een deel van de oever van het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort tussen de Leffinge- en de Slijpebrug over een afstand van ongeveer 35 meter verzwakt en verzakt is.