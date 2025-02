De samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse marine is al enige tijd een feit, en recent kreeg deze samenwerking extra betekenis door de steun aan Oekraïne in de strijd tegen Rusland. Een aantal mijnenjagers, die eerder door de marines van beide landen werden ingezet, zijn inmiddels geschonken aan Oekraïne om te helpen in de mijnenruimingsoperaties.



Hoewel het exacte aantal Oekraïense militairen dat momenteel in Zeebrugge een opleiding volgt niet bekend is, meldt de Nederlandse maritieme nieuwssite Schuttevaer dat vorig jaar al 35 Oekraïense soldaten succesvol een opleiding hebben afgerond. Deze opleidingen zijn cruciaal, vooral gezien de rol die mijnenjagers zullen spelen in het naoorlogse herstel.