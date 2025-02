Fractieleider Wouter Vermeersch van Vlaams Belang: “Groot was mijn verontwaardiging toen ik hoorde dat steuntrekkers zich mochten uitdrukken in het Frans, Engels en andere talen. Kortrijk is een Vlaamse stad. Wie hier steun wil, moet Nederlands spreken of de taal aanleren."

“Onder het vorige voorzitterschap van Philippe De Coene (Vooruit) zijn gebruiken ontstaan die indruisen tegen de wetgeving van dit land”, gaat Vermeersch verder. “Nederlandsonkundige steuntrekkers uit alle windstreken wisten dat ze in het OCMW van Kortrijk vlot konden bediend worden in eigen taal. Dat is nu veranderd."