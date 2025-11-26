10°C
AI helpt maat­schap­pe­lij­ke assis­ten­ten in het OCMW in Kortrijk

Het OCMW van Kortrijk is aan het testen hoe het artificiële intelligentie kan inzetten bij gesprekken met zijn cliënten. De gesprekken worden opgenomen, en het programma maakt onmiddellijk een verslag op. Zo kan de maatschappelijk assistent zich beter concentreren op het gesprek, en achteraf moet hij of zij minder tijd steken in administratief werk.

Naast samenvattingen kan AI ook mails opstellen voor bijvoorbeeld de huisarts. Arne Van Iseghem (maatschappelijk werker bij het OCMW in Kortrijk) is alvast fan: “Ik heb het gevoel dat ik meer kan doorvragen op de cliënt, zaken die ik anders over het hoofd zou zien. Ik kan nu meer gericht vragen wat de cliënt wil omdat ik anders meer zaken moest noteren.”

Volgens berekeningen kan AI tot 30% tijdwinst opleveren. Giovanny Saelens, Schepen van Sociale Zaken Kortrijk: “De artificiële intelligentie haalt automatisch de ‘to do’s’ uit het gesprek. Men heeft ook opgenomen wanneer er een vervolggesprek is. Dat zorgt ervoor dat er heel wat planlast wordt weggenomen. Toekomstige afspraken kunnen beter opgevolgd kunnen worden.”

Indien de toepassing een succes is, en zo lijkt het wel, kan het uitgebreid worden naar andere diensten in Kortrijk.

