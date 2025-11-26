Volgens berekeningen kan AI tot 30% tijdwinst opleveren. Giovanny Saelens, Schepen van Sociale Zaken Kortrijk: “De artificiële intelligentie haalt automatisch de ‘to do’s’ uit het gesprek. Men heeft ook opgenomen wanneer er een vervolggesprek is. Dat zorgt ervoor dat er heel wat planlast wordt weggenomen. Toekomstige afspraken kunnen beter opgevolgd kunnen worden.”

Indien de toepassing een succes is, en zo lijkt het wel, kan het uitgebreid worden naar andere diensten in Kortrijk.

