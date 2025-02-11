17°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

OCMW Brug­ge betaal­de 100.000 euro aan strea­mingabon­ne­men­ten voor leefloners”

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Volgens Brugs oppositieraadslid Jasper Pillen (Open Vld) moeten OCMW-toelages voor streamingabonnementen worden geschrapt. Het OCMW van Brugge keerde vorig jaar nog 100.000 euro uit aan leefloners die Netflix, Spotify of Disneyplus in hun vrijetijdsbudget opnemen. Vooruit-schepen Pablo Annys zegt dat Pillen stigmatiseert en dat het vooral om internetabonnementen gaat.

Mensen in financiële kwetsbaarheid kunnen OCMW-steun krijgen om ook hun vrijetijd te financieren. Een deel daarvan bestaat uit streamingdiensten, zoals Netflix, Disney+ en Spotify. Totaal onbegrijpelijk vindt Jasper Pillen van Open Vld: "Ik heb geen probleem met mensen met een leefloon die actief willen deelnemen aan onze samenleving. Maar nu blijkt dat in Brugge ook Netflix, Disney en Spotify-abonnementen tot 240 euro terugbetaald worden aan cliënten van het OCMW."

Volgens schepen van Sociale Zaken Pablo Annys stigmatiseert Pillen: "Ik vind het betoog van collega Pillen de schaamte voorbij, want hij stigmatiseert de allerzwaksten. Hij zegt dat ze enkel maar lui naar hun Netflix kijken. Terwijl dit verhaal kadert in een veel breder verhaal rond vrijetijdsparticipatie."

"Vooral internetabonnementen"

Pillen wil dat Brugge die tegemoetkoming afschaft. Annys zegt dat de premies dateren van tijdens de coronapandemie. Bovendien ging volgens hem slechts 13.000 euro echt naar streamingtoelages. "Het andere bedrag gaat vooral naar internetabonnementen. Ook die leefloner die misschien een kind heeft dat naar school gaat, moet toch een abonnement hebben om zijn kind 's avonds online te krijgen", beweert Annys.

Brugge brengt in november het meerjarenbudget op de gemeenteraad. Ook daar wordt de betaalbaarheid van de vrijetijdstoelages voor leefloners zeker opnieuw voor het licht gehouden.

De redactie
OCMW

Meest gelezen

Ongeval E403 Torhout Lichtervelde
Nieuws
Update

E403 richting Kortrijk opnieuw vrij voor verkeer na ongeval
Ontploffing Izegem
Nieuws
Update

Zeven flats blijven onbewoonbaar na explosie in Izegem
Ongeval trein Pittem
Nieuws
Update

Lege wagen aangereden op overweg in Pittem: gevluchte bestuurder test positief op alcohol en drugs

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Smartwatch

Nieuwpoort wil smartwatches gebruiken om veiligheid OCMW-medewerkers te waarborgen
Leefloon - OCMW

Oostendse oppositie hekelt strengere leefloon-aanpak: ‘kil beleid gebaseerd op wantrouwen’
2017-09-27 00:00:00 - Sociaal huis Oostende krijgt meldpunt eerlijke concurrentie

Oostende scherpt toekenning leefloon aan: focus op werkbereidheid en eerlijkere berekening
Sociaal huis wielsbeke

OCMW's vragen meer middelen voor verwachte stijging van leefloon-aanvragen
actie ACOD hoge werkdruk OCMW

ACOD voert actie tegen hoge werkdruk bij OCMW’s
Sociaal huis

OCMW Kortrijk biedt enkel nog ondersteuning in Nederlands: "Wie steun wil, moet Nederlands spreken of met een tolk komen"
Aanmelden