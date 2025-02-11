Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Volgens Brugs oppositieraadslid Jasper Pillen (Open Vld) moeten OCMW-toelages voor streamingabonnementen worden geschrapt. Het OCMW van Brugge keerde vorig jaar nog 100.000 euro uit aan leefloners die Netflix, Spotify of Disneyplus in hun vrijetijdsbudget opnemen. Vooruit-schepen Pablo Annys zegt dat Pillen stigmatiseert en dat het vooral om internetabonnementen gaat.
Mensen in financiële kwetsbaarheid kunnen OCMW-steun krijgen om ook hun vrijetijd te financieren. Een deel daarvan bestaat uit streamingdiensten, zoals Netflix, Disney+ en Spotify. Totaal onbegrijpelijk vindt Jasper Pillen van Open Vld: "Ik heb geen probleem met mensen met een leefloon die actief willen deelnemen aan onze samenleving. Maar nu blijkt dat in Brugge ook Netflix, Disney en Spotify-abonnementen tot 240 euro terugbetaald worden aan cliënten van het OCMW."
Volgens schepen van Sociale Zaken Pablo Annys stigmatiseert Pillen: "Ik vind het betoog van collega Pillen de schaamte voorbij, want hij stigmatiseert de allerzwaksten. Hij zegt dat ze enkel maar lui naar hun Netflix kijken. Terwijl dit verhaal kadert in een veel breder verhaal rond vrijetijdsparticipatie."
"Vooral internetabonnementen"
Pillen wil dat Brugge die tegemoetkoming afschaft. Annys zegt dat de premies dateren van tijdens de coronapandemie. Bovendien ging volgens hem slechts 13.000 euro echt naar streamingtoelages. "Het andere bedrag gaat vooral naar internetabonnementen. Ook die leefloner die misschien een kind heeft dat naar school gaat, moet toch een abonnement hebben om zijn kind 's avonds online te krijgen", beweert Annys.
Brugge brengt in november het meerjarenbudget op de gemeenteraad. Ook daar wordt de betaalbaarheid van de vrijetijdstoelages voor leefloners zeker opnieuw voor het licht gehouden.