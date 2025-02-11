Mensen in financiële kwetsbaarheid kunnen OCMW-steun krijgen om ook hun vrijetijd te financieren. Een deel daarvan bestaat uit streamingdiensten, zoals Netflix, Disney+ en Spotify. Totaal onbegrijpelijk vindt Jasper Pillen van Open Vld: "Ik heb geen probleem met mensen met een leefloon die actief willen deelnemen aan onze samenleving. Maar nu blijkt dat in Brugge ook Netflix, Disney en Spotify-abonnementen tot 240 euro terugbetaald worden aan cliënten van het OCMW."

Volgens schepen van Sociale Zaken Pablo Annys stigmatiseert Pillen: "Ik vind het betoog van collega Pillen de schaamte voorbij, want hij stigmatiseert de allerzwaksten. Hij zegt dat ze enkel maar lui naar hun Netflix kijken. Terwijl dit verhaal kadert in een veel breder verhaal rond vrijetijdsparticipatie."

