Naar aanleiding van de moord op een OCMW-medewerker in Gent, werd de veiligheid van medewerkers in Nieuwpoort besproken tijdens een overleg. "De stad heeft al een reeks maatregelen voor de veiligheid van onze medewerkers bij huisbezoeken. Huisbezoeken mogen enkel tijdens de diensturen en moeten altijd per twee gebeuren", zegt schepen Decorte.

Om de veiligheid nog te verbeteren, wil de gemeente investeren in smartwatches. "Het communicatiesysteem moet de veiligheid voor onze medewerkers verhogen. Bij probleemsituaties kan de medewerker een noodknop indrukken die gekoppeld is aan het softwaresysteem van het Sociaal Huis", zegt de schepen. "Een medewerker kan daar communiceren met de persoon in kwestie en ook meeluisteren."