Nieuwpoort wil smartwatches gebruiken om veiligheid OCMW-medewerkers te waarborgen
De stad Nieuwpoort wil smartwatches aankopen om de veiligheid voor OCMW-medewerkers die op huisbezoek gaan te verbeteren. Dat bevestigt schepen van Sociale Zaken Jos Decorte (CD&V). Het voorstel komt er naar aanleiding van de moord op een OCMW-medewerker in Gent.
Naar aanleiding van de moord op een OCMW-medewerker in Gent, werd de veiligheid van medewerkers in Nieuwpoort besproken tijdens een overleg. "De stad heeft al een reeks maatregelen voor de veiligheid van onze medewerkers bij huisbezoeken. Huisbezoeken mogen enkel tijdens de diensturen en moeten altijd per twee gebeuren", zegt schepen Decorte.
Om de veiligheid nog te verbeteren, wil de gemeente investeren in smartwatches. "Het communicatiesysteem moet de veiligheid voor onze medewerkers verhogen. Bij probleemsituaties kan de medewerker een noodknop indrukken die gekoppeld is aan het softwaresysteem van het Sociaal Huis", zegt de schepen. "Een medewerker kan daar communiceren met de persoon in kwestie en ook meeluisteren."
Nog goedkeuring door schepencollege
Het voorstel moet in de eerste plaats nog goedgekeurd worden door het schepencollege. "Daarna start de aankoopprocedure en bekijken we wat we moeten doen om in orde te zijn met de wet op de privacy", zegt Decorte. "We willen alle stappen zo snel mogelijk juist doorlopen. We bekijken of alle medewerkers van de stad die huisbezoeken doen zo'n watch kunnen krijgen."