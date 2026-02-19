De site aan de kruising van de Gasthuisstraat met de Brugsesteenweg wordt grondig aangepakt en verder ontwikkeld. Het huidig gebouw met onthaal, gespreksruimtes en burelen, wordt verbonden met een nieuw te bouwen kopgebouw. Samen zullen ze één architecturaal geheel vormen. Het nieuwe kopgebouw zal plaats bieden voor een ruim onthaal, gespreksruimtes en bijkomende burelen voor medewerkers. Door het verplaatsen van de ingang wordt het Welzijnshuis bovendien veel zichtbaarder vanaf de Brugsesteenweg. In het bestaand gebouw worden burelen en overleglokalen ondergebracht.

Welkom

Schepen Bart Wenes: “Met deze vernieuwde zorgsite investeren we niet alleen in gebouwen, maar vooral in mensen. We willen een plek creëren waar iedereen zich welkom voelt en waar hulp dichtbij, zichtbaar en menselijk is.”

Zorg, opleiding en kinderopvang

Ook Ic Dien verhuist naar de zorgsite en bouwt er een nieuwe school voor de opleiding verpleegkunde. De ligging vlak bij het ziekenhuis AZ Delta en de zorgcampus De Waterdam is daarbij een grote troef. Kinderopvang Kidz Jeanne (Motena) blijft eveneens op de site aanwezig.

Timing

De sloopwerken starten in juni 2026. Ic Dien begint met de bouwwerken in het najaar van 2026. De bouw van het nieuwe kopgebouw voor het Welzijnshuis staat gepland voor 2030.