België engageert zich voor het Noordzee-Veiligheidspact door 1 miljoen euro vrij te maken voor de oprichting van NorthSeal, een beveiligd platform voor informatie-uitwisseling tussen de betrokken landen.

Het beoogt niet alleen het delen van informatie over verdachte schepen, scheepsbewegingen en incidenten om de waakzaamheid te verhogen, maar ook het bevorderen van samenwerking tussen de deelnemende landen en de NAVO en EU.

"In de Noordzee bevindt zich heel wat kritieke infrastructuur zoals pijpleidingen, stroomkabels en datakabels. Sabotage zou onze energiebevoorrading, internetverbinding of bankverkeer zeer ernstig kunnen verstoren. Die dreiging is reëel, daar mogen we niet naïef in zijn", zegt Van Tigchelt.