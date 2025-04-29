Maar wanneer de eerste zwemmers met hun fakkel in het water gaan, moeten ze onverrichter zake terugkeren. Door een onstuimige zee en hoge golven wordt de Noordzeefakkeltocht uit voorzorg afgeblazen.

Geen zwemtocht van 800 meter langs de kustlijn, dus. De redders leggen de afstand dan maar wadend door het strandwater af. Ontgoocheling bij de deelnemers, maar ook wel begrip. Oliver Vandenabeele: “We hebben niet kunnen zwemmen. We zijn er wel even in geweest, maar het was te gevaarlijk. Veiligheid is het belangrijkste.”

Chloé Coolman: “De zee was wel echt heftig. En het was wel jammer dat onze fakkels direct uitgingen.”