Rond 1 uur kreeg de brandweer melding van een hevige woningbrand in de Duinenstraat. Bij hun aankomst sloegen de vlammen al uit de woning. Uiteindelijk kreeg de brandweer het vuur snel onder controle, al is het huis wel onbewoonbaar.

De twee bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Ze werden wel naar het ziekenhuis overgebracht met vermoedelijke rookintoxicatie. Volgens de hulpdiensten verkeren ze niet in levensgevaar. Voor het hondje van de bewoners kwam alle hulp wel te laat. Het dier overleefde de brand niet.

