Middelkerke

Twee bewo­ners naar zie­ken­huis na zwa­re woning­brand waar­bij hond­je sterft

In de Duinenstraat in Westende is in de nacht van zondag op maandag een zware brand uitgebroken in een gelijkvloerse woning. De twee bewoners konden het huis tijdig verlaten, maar werden met een vermoeden van rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. Hun hondje overleefde de brand niet.

Rond 1 uur kreeg de brandweer melding van een hevige woningbrand in de Duinenstraat. Bij hun aankomst sloegen de vlammen al uit de woning. Uiteindelijk kreeg de brandweer het vuur snel onder controle, al is het huis wel onbewoonbaar. 

De twee bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Ze werden wel naar het ziekenhuis overgebracht met vermoedelijke rookintoxicatie. Volgens de hulpdiensten verkeren ze niet in levensgevaar. Voor het hondje van de bewoners kwam alle hulp wel te laat. Het dier overleefde de brand niet. 

Brand Westende

Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog niets bekend. De woning werd verzegeld zodat het parket verder onderzoek kan voeren.

