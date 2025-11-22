De loods is 200 meter lang, telt twee sporen en laat toe om vier treinen tegelijk in één stuk te onderhouden, zonder te ontkoppelen. Ook buiten is geïnvesteerd, onder meer in een 370 meter lange schouwput en een mobiel platform om aan stroomafnemers te werken.

De werkplaats schakelt hiermee volledig over op het TIM-principe, een soort pitstopmodel waarbij treinen om de twee weken binnenkomen voor een onderhoudsbeurt van ongeveer vier uur. Daardoor zijn ze sneller weer inzetbaar, ook tijdens piekuren.

