Oostende

Zoals een pit­stop: trei­nen snel­ler weer op het spoor na onder­houds­beurt dank­zij nieu­we werk­plaats in Oostende

Werkplaats 06

De NMBS heeft in haar tractiewerkplaats in Oostende een gloednieuwe onderhoudshal ingehuldigd. Met een investering van 47 miljoen euro wil de spoorwegmaatschappij het onderhoud versnellen en zo de betrouwbaarheid en stiptheid van de treinen verbeteren.

De loods is 200 meter lang, telt twee sporen en laat toe om vier treinen tegelijk in één stuk te onderhouden, zonder te ontkoppelen. Ook buiten is geïnvesteerd, onder meer in een 370 meter lange schouwput en een mobiel platform om aan stroomafnemers te werken.

De werkplaats schakelt hiermee volledig over op het TIM-principe, een soort pitstopmodel waarbij treinen om de twee weken binnenkomen voor een onderhoudsbeurt van ongeveer vier uur. Daardoor zijn ze sneller weer inzetbaar, ook tijdens piekuren.

Duurzaam

Duurzaamheid krijgt een prominente plaats: de hal telt 900 zonnepanelen, goed voor het verbruik van zo’n 80 gezinnen. Regenwater wordt gerecupereerd en de infrastructuur is ergonomisch ingericht.

De Oostendse werkplaats telt 250 werknemers en onderhoudt bijna 400 treinstellen per maand — een cruciale schakel voor het treinverkeer in West-Vlaanderen en daarbuiten. De NMBS blijft ook lokaal investeren in jobs: de afgelopen vijf jaar kwamen er al 100 nieuwe medewerkers bij en in 2026 volgen opnieuw een tiental rekruteringen.

De opening past in het landelijke investeringsplan van 1,4 miljard euro voor werkplaatsen en onderhoud tegen 2032. Oostende is intussen de vijfde vernieuwde site, na Arlon, Hasselt, Kinkempois en Melle.

NMBS

