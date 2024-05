Het belooft een droog en zonnig weekend te worden met beperkte bewolking. Voor zaterdag en zondag voorspelt het KMI zelfs maxima van boven de twintig graden.

Daarom zet NMBS morgen, zaterdag en zondag zestien extra treinen in tussen het binnenland en de kust: acht daarvan rijden in de voormiddag en acht zorgen voor een vlottere terugkeer naar het binnenland in de avond.

Vrijdag behoudt NMBS de normale dienstregeling.