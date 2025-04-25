19°C
Nieu­we ten­toon­stel­ling in Ieper belicht lot van Bel­gi­sche vluch­te­lin­gen in WO I

In de Lakenhallen in Ieper opent dit weekend de tentoonstelling ‘Ontheemd’. De expo brengt meer dan veertig persoonlijke verhalen van Belgen die tijdens de Eerste Wereldoorlog op de vlucht sloegen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontvluchtten anderhalf miljoen Belgen hun land. Te voet, per trein, met de boot of paard en kar namen ze mee wat ze konden dragen, vaak zonder te weten of ze ooit zouden terugkeren. Zo’n 600.000 mensen verbleven jarenlang in het buitenland, vooral in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Voor duizenden was de terugkeer na de oorlog moeizaam of onmogelijk.

"Verhalen van gewone mensen"

De tentoonstelling ‘Ontheemd’, die loopt van 4 oktober 2025 tot 14 juni 2026, vertelt deze verhalen via documenten, foto’s en persoonlijke objecten. Negen hedendaagse illustratoren brengen de getuigenissen tot leven met tekeningen, terwijl een audiogids bezoekers onderdompelt in de persoonlijke geschiedenis van de vluchtelingen.

“Het gaat om verhalen van gewone mensen in uitzonderlijke omstandigheden,” zeggen de samenstellers van de tentoonstelling. “Door hun ervaringen te tonen, willen we niet alleen het verleden tastbaar maken, maar ook actuele migratieverhalen beter begrijpen.”

Naast de expo in de Lakenhallen kunnen bezoekers in het stadscentrum ook de sporen van de vluchtelingen volgen via een parcours.

