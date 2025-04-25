De tentoonstelling ‘Ontheemd’, die loopt van 4 oktober 2025 tot 14 juni 2026, vertelt deze verhalen via documenten, foto’s en persoonlijke objecten. Negen hedendaagse illustratoren brengen de getuigenissen tot leven met tekeningen, terwijl een audiogids bezoekers onderdompelt in de persoonlijke geschiedenis van de vluchtelingen.

“Het gaat om verhalen van gewone mensen in uitzonderlijke omstandigheden,” zeggen de samenstellers van de tentoonstelling. “Door hun ervaringen te tonen, willen we niet alleen het verleden tastbaar maken, maar ook actuele migratieverhalen beter begrijpen.”

Naast de expo in de Lakenhallen kunnen bezoekers in het stadscentrum ook de sporen van de vluchtelingen volgen via een parcours.