De nieuwe asverspreidingsweide is aangelegd naast de sterrenweide. Het omvat een betegelde zone met een zuil voor naamplaatjes, een kolom om de urne tijdens het afscheidsmoment op te plaatsen en drie zitblokken.

Nabestaanden kunnen de as van hun dierbaren uitstrooien op de ruime grasweide. Het geheel is omgeven door een rustige, groene omgeving.