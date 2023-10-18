16°C
Avelgem

Nieu­we strooi­wei­de in Avel­gem, oude ver­dwijnt bin­nen tien jaar

Strooiweide Avelgem

De centrale begraafplaats in Avelgem heeft een nieuwe strooiweide. Deze ruimere weide van ongeveer 400 m² opent op 16 maart. De bestaande strooiweide naast het columbarium verdwijnt binnen tien jaar.

De nieuwe asverspreidingsweide is aangelegd naast de sterrenweide. Het omvat een betegelde zone met een zuil voor naamplaatjes, een kolom om de urne tijdens het afscheidsmoment op te plaatsen en drie zitblokken. 

Nabestaanden kunnen de as van hun dierbaren uitstrooien op de ruime grasweide. Het geheel is omgeven door een rustige, groene omgeving.

Redactie
Begraafplaats

