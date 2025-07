Eén van die begraafplaatsen waar Boyd aan het werk is, is de Bleuet Farm Cemetery in Elverdinge bij Ieper, waar zowel gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog liggen begraven. Met een schoffel in de hand wiedt hij het onkruid tussen de grafstenen. “We onderhouden in totaal bijna vijftig begraafplaatsen en monumenten”, vertelt Boyd. “Dat gaat van kleine tot heel grote sites en telkens is het werk anders.”