Dat de stad graven zou verwijderen was vooraf aangekondigd. De concessies waren verlopen. In Het Nieuwsblad zegt schepen Patrick Roose dat ze door het vochtige weer niet met kleine kraantjes konden werken en daardoor op een andere manier te werk gingen: ze sloegen de graven in puin. “Dat was niet efficiënt en ook niet respectvol,” getuigt Roose in de krant.