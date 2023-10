Nieuwe kaaimuren in Westhoek moeten transport via water stimuleren

Het eerste overslagcentrum bevindt zich op het bedrijventerrein Heernisse in Diksmuide aan de IJzer. Het centrum in Veurne ligt aan het bedrijventerrein tussen de Lovaart en de Vaartweg. "De opening van deze regionale overslagcentra is een belangrijke stap voorwaarts in de verduurzaming van goederenstromen vanuit de Westhoek," zegt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. "Met dergelijke initiatieven willen we alle West-Vlaamse bedrijven de kans geven om hun goederenstromen te verduurzamen en hun logistieke slagkracht te versterken. Ook bedrijven zonder eigen kade kunnen dankzij deze openbare kaaimuren nu vlot hun goederen via bulk of palletten vervoeren via de binnenvaart."

"Deze ontwikkeling vormt een onderdeel van de Vlaamse strategie om ook de vaarmogelijkheden op onze kleinere waterwegen tot hun recht te laten komen. Dat goederentransport via deze kleinste vaarwegen een goed en duurzaam alternatief is voor wegtransport, wordt vandaag al bewezen met de inzet van onbemande watertrucks", vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters (Open VLD). (