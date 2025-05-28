De decoys creëren valse doelen en zenden misleidende signalen uit. Door samenwerking met Nederland, via het gezamenlijke fregattenprogramma, profiteren beide landen van schaalvoordelen. Bovendien komt de samenwerking de compatibiliteit tussen beide marines ten goede, klinkt het.

"Met deze investering versterken we de bescherming van onze maritieme capaciteiten en zorgen we ervoor dat onze toekomstige fregatten beschikken over de meest moderne verdedigingssystemen", zegt defensieminister Theo Francken in het persbericht