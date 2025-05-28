27°C
Zeebrugge

Nieu­we fre­gat­ten van mari­ne krij­gen gea­van­ceerd verdedigingssysteem

Fregat1

Archiefbeeld

De nieuwe fregatten in onder meer de marinebasis van Zeebrugge krijgen een geavanceerd verdedigingssysteem. Ons land trekt er 35 miljoen euro voor uit. Ons land gaat die fregatten samen met Nederland inzetten voor onderzeebootbestrijding. 

Met de investering bouwt Defensie een eerste voorraad op van zowel bovenwater- als onderwaterdecoys, met respectievelijk 344 en 100 exemplaren. Later wordt de stock aangevuld volgens de NAVO-normen. Volgens het persbericht van het kabinet-Francken zijn zo'n systemen onmisbaar om schepen en bemanning te verdedigen tegen dreigingen zoals drones, geleide raketten en torpedo's.

Goed voor samenwerking marines

De decoys creëren valse doelen en zenden misleidende signalen uit. Door samenwerking met Nederland, via het gezamenlijke fregattenprogramma, profiteren beide landen van schaalvoordelen. Bovendien komt de samenwerking de compatibiliteit tussen beide marines ten goede, klinkt het.

"Met deze investering versterken we de bescherming van onze maritieme capaciteiten en zorgen we ervoor dat onze toekomstige fregatten beschikken over de meest moderne verdedigingssystemen", zegt defensieminister Theo Francken in het persbericht

Belga
Fregat Marine

