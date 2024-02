"Ook het nieuwe zwembad zullen we zelf blijven uitbaten zodat we dit in de toekomst kunnen blijven garanderen," zegt schepen van sport Patrick Benoot. "Bovendien namen wij heel recent een zwembadcoördinator in dienst die zal inzetten op een maximale benutting van de mogelijkheden die dit nieuwe zwembad zal bieden."

Wat er na de opening van het nieuwe zwembad moet gebeuren met het huidige bad is nog niet beslist.