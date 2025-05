De Anthea Luna werd gebouwd in Azië en is sneller en stabieler dan haar voorganger. “Dit verhoogt de veiligheid op zee,” zegt CEO Dirk Magnus. Het schip vaart voorlopig nog op brandstof, maar elektrificatie is gepland.

Volgens havenschepen Charlotte Verkeyn zorgt de sector voor meer dan duizend jobs in de regio. Oostende wil haar rol als centrum voor windenergie op zee versterken en de concurrentie van andere havens zoals Vlissingen en Duinkerke voorblijven.