Het is de bedoeling filterblokkades te voeren aan de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent. De organisatie is in handen van jonge landbouwers, "maar wij steunen", aldus Dickens.



Met de nieuwe actie viseren de landbouwers het stikstofbeleid, dat volgens hen gebaseerd is op foute cijfers. "We willen dat andere wetenschappers worden gehoord, want het beleid is gebaseerd op frauduleuze cijfers. Wij worden doodgezwegen", aldus de landbouwer. Door de havens te blokkeren willen de boeren erop wijzen dat het vooral de industrie is die stikstof uitstoot, en niet de landbouw.

Ook na 14 maart zullen nog acties volgen, aldus de landbouworganisatie.