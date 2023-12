Snuister je graag door kerstkraampjes war je ook wat artisanele spullen op de kop kan tikken? Of ga je liever langs op een kerstmarkt die toch wat unieker is? Dan vind je vandaag zeker je ding in Lauwe of in Oedelem.

Kerst in Lauwe is een begrip. 100 kerstkraampjes met kerstanimatie openen er de deuren zaterdag vanaf 16u. Om 17u30 is er de officiële opening.

Ook de kerstmarkt in Oedelem is één van de grootste ééndaagse kerstmarkten in de streek. Oedelem pakt ook uit met een ambachtenmarkt met meer dan 160 kraampjes. Zaterdag vanaf 17u.