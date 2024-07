De groep van 42 17 à 18-jarigen had met Kazou (opstapplaats Brugge) een vakantie doorgebracht in het Spaanse Platja d'Aro en was donderdagavond op weg naar huis, toen negen van hen last kregen van braakneigingen, hoofdpijn en duizeligheid. Ze werden opgenomen in een ziekenhuis in Montpellier en bleken corona te hebben. De rest van de groep werd ondergebracht in een basisschool in de Franse stad om bij te slapen.