De monitoren van het kamp merkten de bedwantsen zaterdagnamiddag op. Op dat moment stond de West-Vlaamse groep van een JOMBA-vakantie klaar voor vertrek richting Kortrijk en Brugge. Dat is een vakantie voor jongeren met een fysieke of verstandelijke beperking, autisme, gedragsproblemen of jongeren die nog bedplassen.

De vakantie van een groep die nog niet was aangekomen, werd geannuleerd. Voor die jongeren is intussen een alternatief gevonden. Twee dagen later dan voorzien vertrekken ze morgen voor een vakantie in Bokrijk.

Een gespecialiseerde bestrijdingsfirma bekijkt de komende week wat er precies moet gebeuren om de bedwantsen weg te krijgen.