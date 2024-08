Er zijn opnieuw zieken gevallen op een kamp van Kazou, de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit (CM). Nu in San Vicente de la Barquera, in het noorden van Spanje. Het gaat om een groep uit Limburg, de helft van de leden vertoont symptomen als diarree en braakneigingen. Maar net gisteren is ook een groep uit Oostende op datzelfde kamp gearriveerd. “Die jongeren hebben geen contact gehad met de zieken, dus die kunnen daar voorlopig blijven", zegt woordvoerder Florence Slock.