Stop de heksenjacht tegen de thuisverpleegkundigen is de boodschap van het Wit-Gele Kruis. De thuiszorgorganisatie publiceert een open brief waarin ze vragen om te stoppen met de job in een negatief daglicht te zetten.
Er komen continue oproepen van mensen met een personenalarm binnen in de zorgcentrale van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen in Brugge. In een open brief, ondermeer in de Zondag, hekelt de zorgorganisatie de negatieve beeldvorming in de media tegenover thuisverpleegkundigen.
De fraudezaak met een zelfstandige thuisverpleegkundige uit Houthulst weegt al twee weken lang zwaar door bij zorgverleners die hun job wél in eer en geweten doen.
Negatieve perceptie
Katalien Dendooven, algemeen directeur Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen: "We zijn het inderdaad beu. Men vraagt met welke auto ze langskomen en de perceptie wordt gecreëerd dat ze fraudeurs zijn."
"Onze mensen zijn van ’s morgens vroeg tot s’ avonds laat op de baan en die zorgen ervoor dat patiënten alle zorg krijgen die ze nodig hebben om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Dan is het absoluut niet rechtvaardig hoe ze behandeld worden."
Verdienmodel aanpassen
Minister Vandenbroucke wil ook het verdienmodel voor thuisverpleegkundigen aanpassen. Nu gebeurt dat puur op basis van de technische prestaties zoals een wasbeurt, een spuitje of een wonde verzorgen. In de toekomst zou er ook een deel in uurlonen worden uitbetaald.
Er zouden intussen al bijna 200 fraudedossiers lopende zijn waarbij zorgkundigen, dat kunnen ook artsen of kinesitherapeuten zijn, méér factureren dan ze presteren.