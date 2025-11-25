Er komen continue oproepen van mensen met een personenalarm binnen in de zorgcentrale van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen in Brugge. In een open brief, ondermeer in de Zondag, hekelt de zorgorganisatie de negatieve beeldvorming in de media tegenover thuisverpleegkundigen.



De fraudezaak met een zelfstandige thuisverpleegkundige uit Houthulst weegt al twee weken lang zwaar door bij zorgverleners die hun job wél in eer en geweten doen.