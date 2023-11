In het meetpunt in Poperinge bijvoorbeeld viel meer dan 300 liter regen per vierkante meter. Drie keer meer dan normaal. Normaal valt er in die periode van het jaar 90 liter per vierkante meter. Ook elders in de streek viel veel regen.



In Lo-Fintele was dat meer dan 250 liter. Heel uitzonderlijke hoeveelheden zijn dat, volgens het KMI.