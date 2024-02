In Vlaanderen is er volgens cijfers van Natuurpunt een potentieel van 147.000 hectare aan wetlands die hersteld kunnen worden. Van die gronden ligt net geen 50.000 hectare in een groene bestemming. Natuurpunt neemt daarvan bijna 1.500 hectare voor haar rekening. De organisatie heeft achttien natuurgebieden over heel Vlaanderen geselecteerd, die zullen worden hersteld.

In West-Vlaanderen gaat het om de Uitkerkse Polder in Blankenberge en de Stadswallen van Damme.

Drie van de geselecteerde gebieden liggen in de Denderstreek, die recent te maken kreeg met overstromingen. Het gaat bijvoorbeeld om de Markvallei, op de grens van Galmaarden en het Oost-Vlaamse Geraardsbergen. Behalve de Markvallei worden in Oost-Vlaanderen de Sint-Onolfspolder en de Hogedonk onder handen genomen. Voor Antwerpen is gekozen voor de gebieden Rivierenland, Krabbels-Lovenhoek, Visbeekvallei, De Maat-Den Diel, Vallei van de Maasloop, Breeven en De Vennen. In Limburg worden De Maten, de Vallei van de Abeek, de Dommelvallei en de Hageven aangepakt, en in Vlaams-Brabant tot slot, gaat het ook om de de Zuunvallei en de Grote Getevallei.

Het Wetlandplan kost 30 miljoen euro. Financiering komt onder meer van de Europese Unie via Interreg Blue Transition en LIFE Wetlands4Cities, en van Vlaanderen via de Blue Deal. Natuurpunt investeert zelf 4,5 miljoen euro.