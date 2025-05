Na een dag onenigheid heeft de regering-Diependaele vandaag een compromis bereikt over de kwestie. Zo blijft in woongebied de afstandsregel van "drie keer de tiphoogte" voor windmolens van 200 meter en meer overeind. Er kan wel van die vuistregel worden afgeweken, maar alleen in specifiek situaties, met name "wanneer uit de beoordeling blijkt dat er geen negatieve impact is op de goede ruimtelijke ordening". Dan kan de bevoegde minister het project alsnog vergunnen.

Voor windturbines in zeehavengebieden of op grote industrieterreinen is een uitzondering voorzien. Daar blijven de huidige normen van toepassing en kunnen dus extra windmolens komen.

"Deze beslissing zorgt voor meer duidelijkheid en rechtszekerheid voor zowel omwonenden als de windsector en geeft duidelijk aan waar nog windturbines kunnen worden ingepland", stellen ministers van Omgeving Jo Brouns (CD&V), Energie Melissa Depraetere (Vooruit) en minister-president Matthias Diependaele (N-VA) in een gezamenlijk persbericht.