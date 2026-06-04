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Minis­ter Brouns op zoek naar water­com­mis­sa­ris: kloof met Euro­pe­se doel­stel­lin­gen moet gedicht worden”

Jo Brouns

Jo Brouns © Belga

Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns (CD&V) gaat op zoek naar een Vlaamse watercommissaris, die de uitvoering van het Vlaamse waterbeleid moet versnellen, opvolgen en beter coördineren. "De Vlaamse watercommissaris moet 'smoel' geven aan ons waterbeleid, want dat is vandaag te versnipperd", zegt Brouns dinsdag. Hij waarschuwt voor een vergunningstop.

Minister Brouns wil enkele versnellingen hoger schakelen in de aanpak van de Vlaamse waterkwaliteit, klinkt het in een persbericht. Aanleiding is het eindrapport van de klankgroep onder leiding van professor Hans Bruyninckx over de toekomst van de stroomgebiedbeheerplannen. Die stroomgebiedbeheerplannen, die de omzetting zijn van de Europese richtlijnen, vormen de ruggengraat van het Vlaamse waterbeleid.

"Smoel geven aan waterbeleid"

Volgens Brouns toont het rapport aan dat er een opvallend brede consensus bestaat tussen natuurorganisaties, landbouworganisaties, bedrijven, lokale besturen, watermaatschappijen, experten en administraties dat Vlaanderen sneller, gerichter en beter gecoördineerd moet werken om de Europese waterdoelen te halen. Om de versnippering tegen te gaan wil de minister een Vlaamse watercommissaris naar Nederlands model.

"De Vlaamse watercommissaris moet 'smoel' geven aan ons waterbeleid, want dat is vandaag te versnipperd. We hebben veel kennis, veel engagement en veel middelen, maar te weinig gezamenlijke slagkracht. Dat moet veranderen", aldus Brouns.

"We hebben veel kennis, veel engagement en veel middelen, maar te weinig gezamenlijke slagkracht. Dat moet veranderen."

Jo Brouns, Vlaams minister van Omgeving

De minister zegt dat Vlaanderen de voorbije decennia vooruitgang boekte, onder meer door investeringen in riolering, waterzuivering en waterbeheer. Maar de kloof met de Europese doelstellingen blijft te groot, klinkt het. Zo moet Vlaanderen kunnen aantonen dat het alles in het werk stelt om de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water te halen, wanneer de uitvoeringsperiode van het huidige stroomgebiedbeheerplan eind 2027 afloopt.

"Als we Europa willen overtuigen dat Vlaanderen wel degelijk hard werkt aan betere waterkwaliteit, dan moet iedereen mee in bad: overheid, landbouw, industrie, natuur, lokale besturen en waterbeheerders. Zoniet kijken we vanaf 2027 aan tegen zware juridische onzekerheid en mogelijk zelfs een vergunningstop", besluit Brouns.

Belga
Waterbeheer Jo Brouns Watercommissaris

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