Volgens Brouns toont het rapport aan dat er een opvallend brede consensus bestaat tussen natuurorganisaties, landbouworganisaties, bedrijven, lokale besturen, watermaatschappijen, experten en administraties dat Vlaanderen sneller, gerichter en beter gecoördineerd moet werken om de Europese waterdoelen te halen. Om de versnippering tegen te gaan wil de minister een Vlaamse watercommissaris naar Nederlands model.

"De Vlaamse watercommissaris moet 'smoel' geven aan ons waterbeleid, want dat is vandaag te versnipperd. We hebben veel kennis, veel engagement en veel middelen, maar te weinig gezamenlijke slagkracht. Dat moet veranderen", aldus Brouns.