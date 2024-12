"De verhalen die ons het meest bereiken, zijn het leed voor dieren en lichamelijke verwondingen bij mensen. Maar eigenlijk is al het consumentenvuurwerk die we aanbieden legaal en zeer veilig", benadrukt Jippe van de Vuurwerkwinkel in Marke, "Maar er moet op een verstandige manier mee omgegaan worden. Bij de aankoop in onze winkel proberen we iedereen van uitleg te voorzien. Eigenlijk is dat het zelfde als met de wagen: als je daar op een verstandige manier mee omgaat, is dat perfect veilig."