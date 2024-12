Tijdens oudejaarsnacht wordt er traditioneel veel vuurwerk afgeschoten. Elke stad en gemeente in Vlaanderen kiest zelf of ze lokaal een vuurwerkverbod invoeren en minister Ben Weyts roept de lokale besturen op om dat allemaal te doen. Volgens een bevraging blijkt dat bijna de helft van de Vlaamse gemeenten nog steeds vuurwerk toelaat.

Niet alleen lichamelijke letsels bij mensen, maar ook dieren zien af van het vuurwerk. De aanhoudende luidende knallen en lichtflitsen zorgen ervoor dat dieren angstig worden en zelf (proberen te) ontsnappen. Of erger, overlijden.

En daar wil de minister nu iets aan doen: “Vuurwerk kan nieuwjaar echt verknallen”, zegt Weyts. “Ik vraag aan elke burgemeester om een lokaal verbod uit te vaardigen en daar goed ook over te communiceren, zodat iedere inwoner op de hoogte is. Vlaanderen mag niet het wilde westen zijn: het mag niet dat je hier overal het risico loopt om een pijl rakelings langs je oren te krijgen. Het leed voor dieren én mensen is gewoon te groot. Vraag dat gerust na bij onze hulpdiensten, die elke nieuwjaarsnacht de gevolgen zien”.