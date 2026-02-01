De stad Oostende vroeg de Vlaamse overheid om een deel van het beschermde duinenlandschap aan Fort Napoleon niet langer als erfgoed te beschermen. In dat gebied wil projectontwikkelaar Versluys op de Oosteroever twee woontorens bouwen. Eerder werd het bedrijf veroordeeld voor het illegaal storten van steenpuin op de site.

Volgens Jeremie Vaneeckhout moet de minister dat dossier met de nodige omzichtigheid behandelen. “Ik vind het moeilijk te begrijpen dat een erfgoedlandschap kan verdwijnen. Wat is dan nog de meerwaarde van bescherming, als we er als overheid niet in slagen die landschappen in hun waarde te houden?”, zegt hij. “Bovendien lijkt het me verdedigbaar dat procedures tot opheffing niet worden opgestart wanneer er eerder wederrechtelijke feiten zijn gepleegd.”