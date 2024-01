De winnaar speelt al zo’n 42 jaar mee met het spelletje van de Nationale Loterij. Ooit won hij eens 500 euro, maar nu mag hij dat bedrag maal 3.000 doen. Een deeltje van de winst wil de kersvers miljonair investeren in een nieuwe woning.

Om de anonimiteit van de winnaar te garanderen, overhandigde de Nationale Loterij de symbolische cheque aan de eigenaars van de krantenwinkel waar de jackpot viel. Het is trouwens niet de eerste keer dat er veel geld gewonnen wordt in De Bladwijzer: één miljonair van 2.000.000 euro in 2012, 947.540 euro in 2011, en 78.962 euro in 2019.