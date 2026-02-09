Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Piet van boekhandel Scribo kreeg een symbolische cheque overhandigd.
De eerste Lotto-miljonair van 2026 is in Tielt gevallen. Een vrouw uit de regio won op zaterdag 3 januari de jackpot van 2 miljoen euro met haar vaste cijfercombinatie. Het winnende lot werd gekocht in boekhandel Scribo.
“Uiteraard was ik bijzonder geschrokken toen ik zag dat mijn vaste spelcombinatie, bal na bal, uit de trekkingstrommel rolde”, zegt de winnares, die anoniem blijft. “Ik vind het nog altijd moeilijk om te vatten, maar dat komt wel.”
Sparen en een deeltje voor een nieuwe woning
De vrouw speelt al jaren mee met Lotto met dezelfde cijfers. Af en toe probeert ze ook haar geluk bij EuroMillions. “Daar heb ik ooit eens 87 euro gewonnen. Toen voelde ik mij al een echte winnares. Maar dat is natuurlijk niets in vergelijking met miljonair worden dankzij Lotto.”
De winnares is getrouwd en heeft kinderen. Het gezin wil nuchter omgaan met het geld. Een deel van de jackpot gaat naar een nieuwe woning, en er wordt ook gespaard voor de toekomst van de kinderen. Daarnaast staan een shoppingtrip en een mooi juweel op het verlanglijstje.
Het is niet de eerste keer dat het winnende lot werd verkocht bij Scribo in Tielt. In december 2020 won een speler er al meer dan 2,3 miljoen euro met EuroMillions. Om de anonimiteit van de winnares te bewaren, werd de symbolische cheque overhandigd aan uitbater Piet Bruggeman.