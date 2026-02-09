Het nieuwe jaar is bijzonder goed begonnen voor een Lotto-speelster uit de regio Tielt. Zij won op zaterdag 3 januari de jackpot van 2 miljoen euro met haar vaste spelcombinatie. Het winnende lot werd gekocht in boekhandel Scribo.

“Uiteraard was ik bijzonder geschrokken toen ik zag dat mijn vaste spelcombinatie, bal na bal, uit de trekkingstrommel rolde”, zegt de winnares, die anoniem blijft. “Ik vind het nog altijd moeilijk om te vatten, maar dat komt wel.”